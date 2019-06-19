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    نائب الوزير: ارتفعت حجم الصادرات في القطاع غير النفطي بنسبة 18 ٪ خلال خمسة أشهر

    ١٩.٠٦.٢٠١٩ [١٢:٥‎٨]

    باكو، 19 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    ارتفعت حجم الصادرات في القطاع غير النفطي بنسبة 18 في المائة خلال أشهر يناير – مايو للعام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها نائب وزير الاقتصاد رفات محمدوف.

    قال إن صادرات المنتجات الزراعية زادت بنسبة 36.7 في المائة في الأشهر الخمسة الماضية. في الربع الأول سجل الزيادة في القطاع غير النفطي بنسبة 15.6 في المائة.

    AZERTAG.AZ :نائب الوزير: ارتفعت حجم الصادرات في القطاع غير النفطي بنسبة 18 ٪ خلال خمسة أشهر
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