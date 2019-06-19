رياضيان أذربيجانيان بطلين للعالم في الملاكمة الفرنسية في تونس

باكو، 19 يونيو (أذرتاج).

انتهت بطولة العالم في رياضة السافات Savate(نوع من الفنون القتالية) في مدينة الحمامات في تونس.

أفادت وكالة أذرتاج أن البطولة شهدت المنافسة بين 450 رياضي من 54 بلدا.

شارك 3 رياضيين من أذربيجان برئاسة رافق علييف كبير المدربين ورئيس الاتحاد الأذربيجاني لرياضة السافات والشاولين. وأصبح الرياضيان الأذربيجانيان نورلان قديموف (70 كغ) وتورال بايراموف (85 كغ) بطلين للعالم بالرغم من أن هذه أول بطولة عالمية من هذا النوع الرياضي كان يشارك فيها المنتخب الأذربيجاني.

إلى جانب ذلك، تأهل كلا الرياضيان إلى الألعاب العالمية للفنون القتالية المزمع انعقادها في كوريا الجنوبية في أغسطس وألعاب الفنون القتالية للقلعة في فرنسا في نوفمبر.

والرياضي الأذربيجاني الثالث بهروز تشيراقوف (75 كغ) حصل على المكان الثالث.