باكو، 19 يونيو / حزيران، (أذرتاج) ستتوجه بعثة التصدير الأذربيجانية إلى مدينة زيوريخ السويسرية في نهاية يوليو. أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها القائم بأعمال رئيس صندوق ترويج التصدير والاستثمار في أذربيجان (أذبرومو) يوسف عبد اللايف. أعلن أن البعثة ستضم 20 شركة. كما سيعقد منتدى الأعمال السويسري الأذربيجاني في مدينة زيوريخ.

AZERTAG.AZ : أذبرومو: ستتوجه بعثة التصدير الأذربيجانية إلى سويسرا في نهاية هذا الشهر

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