ارتفاع حجم التبادل التجاري الخارجي في أذربيجان بنسبة 28.8 %
AzerTAg.az
١٩.٠٦.٢٠١٩ [١٦:٢٣]
باكو، 19 يونيو / حزيران، (أذرتاج)
ارتفع حجم التبادل التجاري الخارجي في أذربيجان بنسبة 28.8 في المائة خلال خمسة أشهر للعام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها نائب وزير الاقتصاد رفعت محمدوف.
أعلن أن عدد البلدان التي تنفذ أذربيجان معها عمليات تجارية بلغ 174 دولة في الفترة المشمولة.
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