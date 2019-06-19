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    اقتصاد


    تصدير 2166 نوع من المنتجات إلى الأسواق الخارجية

    ١٩.٠٦.٢٠١٩ [١٦:٢٥‎]

    باكو، 19 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    أنتج سكان أذربيجان منتجات بقيمة 1.4 مليار مانات حتى الآن.

    أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها نائب وزير الاقتصاد رفعت محمدوف.

    أعلن أنه تم تصدير 267 مليون دولار من المنتجات. وتم تصدير 2166 نوع من المنتجات إلى الأسواق الخارجية خلال الفترة من يناير إلى مايو من العام الحالي.

    AZERTAG.AZ :تصدير 2166 نوع من المنتجات إلى الأسواق الخارجية
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