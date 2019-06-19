بدء فعاليات المؤتمر الدولي "من التعاون الديني والثقافي إلى التضامن العالمي" في فيينا

فيينا، 19 يونيو، أذرتاج

بدأت فعاليات المؤتمر الدولي "من التعاون الديني والثقافي إلى التضامن العالمي" لدى قصر هوفبورغ بمدينة فيينا 19 يونيو اليوم بتنظيم مشترك عن مركز باكو الدولي للتعاون بين أتباع الأديان والثقافات لدى إدارة مسلمي القوقاز ومركز الملك عبد الله بن عبد العزيز للحوار بين أتباع الأديان والثقافات كايسيد ومركز جنيف الدولي لحقوق الانسان والحوار العالمي وسفارة أذربيجان في النمسا.

أفادت أذرتاج تنظيم المؤتمر يستهدف لفت الاهتمام إلى أهمية بشرية لدعاية نموذج التعددية الثقافية الاذربيجاننية الذي تقدم به الرئيس إلهام علييف والتشديد على أهمية استثنائية لتطوير الحوار بين اتباع الأديان والثقافات والتعاون لإزالة مشاكل تثير قلقا لدى العالم العصري.

وقرأ في حفل افتتاح المؤتمر علي حسنوف مساعد الرئيس الأذربيجاني للشؤون الاجتماعية السياسية نداء الرئيس إلهام علييف إلى مشاركي المؤتمر.

ويشارك في فعاليات المؤتمر نحو 300 رجل دولة ومجتمع وعلم ودين يمثلون عن اكثر من 30 بلدا وكذلك رؤساء 5 منظمات دولية و16 جمعية أهلية ومن ضمنهم نواب الأمين العام للأمم المتحدة وممثلون عن الحكومة والبرلمان الاتحادي عن جانب النمسا وكذلك أعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في البلد وأعضاء المنظمات الدولية والطوائف الدينية.