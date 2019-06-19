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    رئيس الديوان الرئاسي الأذربيجاني يحضر الاجتماع الدولي في شئون الأمن

    ١٩.٠٦.٢٠١٩ [١٧:٣٣]

    باكو، 19 يونيو (أذرتاج).

    شارك رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأذربيجانية الأكاديمي رامز مهدييف والوفد المرافق له في 18 يونيو في الاجتماع العاشر الدولي لكبار مسئولين عن شئون الأمن.

    أفادت وكالة أذرتاج ان الاجتماع أقيم في مدينة اوفا الروسية بحضور ممثلي 119 بلد. نوقشت فيه مسائل ضمان الامن القومي والتنمية الاقتصادية الاجتماعية المستدامة في ظل زيادة التهديدات الهجينة.

    ألقى رامز مهدييف كلمة في الاجتماع تحدث عن التدابير المقامة في أذربيجان في مجال التنبؤ بالتهديدات الهجينة والحيلولة دونها واستباقها.

    كما نوقشت في الاجتماع مسائل التعاون في مجال الدعم الإنساني الطارئ ونظام امن المعلومات الدولي والتعاون في مجال مكافحة انتشار الأيديولوجية الإرهابية.

    في إطار الاجتماع التقى رامز مهدييف بامين مجلس الامن الروسي نيكولاي باتروشيف وامين مجلي الامن البيلاروسي ستانيسلاف زاس وامين مجلس الامن المولدوفي ارتور قومينيوك وامين مجلس الامن القيرغيزي دمير ساقينبايف.

    AZERTAG.AZ :رئيس الديوان الرئاسي الأذربيجاني يحضر الاجتماع الدولي في شئون الأمن
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