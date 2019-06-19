ارتفاع عدد جرحى زلزال قوي في اليابان إلى 21 شخصا
AzerTAg.az
١٩.٠٦.٢٠١٩ [١٧:٣٦]
طوكيو، 19 يونيو / حزيران، (أذرتاج)
ارتفع عدد جرحى الزلزال في اليابان إلى 21 شخصا.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإذاعة اليابانية أن الزلزال قوته 6.7 درجات على مقياس رختر ضرب محافظة ياماغاتا اليابانية. حدثت الهزات الأرضية في 18 يونيو في الساعة 22:22 بالتوقيت المحلي. وشعرت 13 محافظة في اليابان بالهزات الأرضية ووصلت درجة الزلزالة إلى أكثر من 6 درجات في محافظة ياماغاتا حسب المقياس الياباني المؤلف من سبع درجات ووصلت قوة الزلزال في محافظة نيغاتا إلى 6 درجات.
كما تم تسجيل تسونامي وصل إلى 10 سم بالقرب من الساحل.
في الساعات الـ12 التي مرت منذ وقوع الزلزال، عانت المنطقة من 18 هزة ارتدادية.
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