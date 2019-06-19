دوري أوروبا: تحديد ملعب مباراة سبيرانتا – نفطجي باكو

باكو، 19 يونيو، أذرتاج

اتضح ملعب يضيف نادي سبيرانتا المولدافي منافسه نفطجي باكو الأذربيجاني ضمن المرحلة التأهيلية الأولى للموسم الجديد 2019/2020م بدوري أوروبا لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة تنظم في 11 يوليو تموز على ملعب "زيمبرو" في عاصمة مولدوفا كيشيناو. وكان من المزمع سابقا أن تقام المباراة في إستاد "اورجييف".

يذكر أن مباراة الإياب تنظم على ملعب باكسيل أرينا بالعاصمة باكو 18 يوليو تموز.