حجم الناتج المحلي الإجمالي 30 مليار مانات في الأشهر الخمسة

باكو، 19 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

وصل حجم الناتج المحلي الإجمالي في أذربيجان إلى 30 مليار مانات خلال الأشهر الخمسة من العام الجاري بزيادة 2.2 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأفادت هيئة الإحصاء في تصريح لوكالة أذرتاج أن 46 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من نصيب الصناعة و9.9 في المائة من قسط أعمال البناء والإنشاء و6.4 في المائة من حصة الزراعة وقطاعات الغابات وتربية الأسماك و5.9 في المائة منه جاءت من نصيب المجالات الخدمية.