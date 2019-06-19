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    إنتاج 15.6 مليون طن من البترول و10 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي في أذربيجان

    ١٩.٠٦.٢٠١٩ [١٨:١٤]

    باكو، 19 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    تم إنتاج 15 مليونا و686.3 ألف طن من البترول و14 مليارا و475.6 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي في أذربيجان خلال أشهر يناير – مايو للعام الجاري. تم شراء 10 مليارات و83.9 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي من هذا الحجم.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن القيمة العامة للإنتاج في صناعة التعدين خلال 5 أشهر بلغت 13.7 مليار مانات وهو ارتفع بنسبة 0.7 في المائة قياسا إلى الفترة ذاتها من العام الماضي.

    زاد إنتاج النفط في البلد بنسبة 2.9 في المائة وإنتاج الغاز بنسبة 40.4 في المائة.

    AZERTAG.AZ :إنتاج 15.6 مليون طن من البترول و10 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي في أذربيجان
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