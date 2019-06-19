انعقاد مؤتمر تخطيطي لتدريبات "إيتيرنيتي 2019"

باكو، 19 يونيو (أذرتاج).

انعقد في مركز الألعاب العسكرية للقوات المسلحة الأذربيجانية مؤتمر تخطيطي لتدريبات الأركان للفرق، بتطبيق الكمبيوتور "أيتيرنيتي 2019"، ذلك بحضور عسكريين من أذربيجان وتركيا وجورجيا.

أفادت وكالة اذرتاج ان ممثلي الهيئات المعنية من 3 بلدان ناقشوا في المؤتمر مسائل تحضيرية للتدريبات المكرسة لتنظيم الحفاظ على المشاريع الاقتصادية المهمة في المنطقة والمهام الواجب تنفيذها.