نقل أكثر من 13.4 مليون طن من البترول بخط أنابيب النفط الرئيسية

باكو، 19 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

تم نقل 16 مليونا و536.2 ألف طن من البترول بخط أنابيب النفط الرئيسية بأذربيجان خلال 5 أشهر من العام الحالي.

وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اللجنة الحكومية للإحصاء أن 81.1 في المائة من هذا الحجم تم نقله بخط أنابيب باكو- تبيليسي- جيهان وتم تصدير 13 مليونا و415.2 ألف طن من البترول من باكو بهذا الخط خلال نفس الفترة.

وكذلك، تم خلال أشهر يناير - مايو نقل مليون و984.6 ألف طن من نفط الترانزيت بخط أنابيب باكو- تبيليسي- جيهان.