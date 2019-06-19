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    نقل أكثر من 13.4 مليون طن من البترول بخط أنابيب النفط الرئيسية

    ١٩.٠٦.٢٠١٩ [١٨:٢٠]

    باكو، 19 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    تم نقل 16 مليونا و536.2 ألف طن من البترول بخط أنابيب النفط الرئيسية بأذربيجان خلال 5 أشهر من العام الحالي.

    وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اللجنة الحكومية للإحصاء أن 81.1 في المائة من هذا الحجم تم نقله بخط أنابيب باكو- تبيليسي- جيهان وتم تصدير 13 مليونا و415.2 ألف طن من البترول من باكو بهذا الخط خلال نفس الفترة.

    وكذلك، تم خلال أشهر يناير - مايو نقل مليون و984.6 ألف طن من نفط الترانزيت بخط أنابيب باكو- تبيليسي- جيهان.

    AZERTAG.AZ :نقل أكثر من 13.4 مليون طن من البترول بخط أنابيب النفط الرئيسية
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