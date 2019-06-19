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    زيادة نقل الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب الرئيسية في أذربيجان

    ١٩.٠٦.٢٠١٩ [١٨:٣٣]

    باكو، 19 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    نقل 11 مليارا و964.7 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي بخط أنابيب الغاز الرئيسية في أذربيجان خلال أشهر يناير – مايو للعام الجاري وزاد بنسبة 20.9 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.

    وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اللجنة الحكومية للإحصاء أن 35.2 في المائة من الغاز تم نقله بخط أنابيب باكو- تبيليسي- أرضروم وتم تصدير 4 مليارات و207.8 مليون متر مكعب من الغاز بذلك الخط.

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