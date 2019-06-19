عدد سكان أذربيجان يصل إلى 10006149 نسمة

باكو، 19 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

زاد عدد سكان أذربيجان 24692 نسمة أو 0.3 في المائة منذ بداية العام الحالي ووصل إلى 10006149 نسمة حتى الأول من شهر مايو للعام الجاري.

أفادت وكالة أنباء أذربيجان الرسمية أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن الكثافة السكانية تبلغ 115 نسمة في الكيلومتر المربع.

ويسكن 52.8 في المائة من السكان في المدن و47.2 في المائة بالقرى ومنهم 53.5 في المائة هم الذكور و46.5 في المائة هن الإناث.

وسجلت فروع ومكتبات تسجيل الأحوال المدنية التابعة لوزارة العدل خلال يناير – مايو للعام الجاري 44 ألفا و741 مولود ومولودين جددا ويأتي هذا المعدل لكل 1000 نسمة من السكان 13.8 مولودا. و53.5 في المائة من المواليد الجدد كما أن 924 مولود هم التوائم و33 منهم هم ثلاثة التوائم.

وشكلت حالات الوفاة خلال فترة الربع الأول للعام الحالي 20 الف و135 حالة وفاة ويشكل مستوى الوفاة لكل 1000 نسمة من السكان 6.3 – 6.2 حالات.