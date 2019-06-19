"أوبك" ترجئ اجتماعها الوزاري إلى مطلع يوليو المقبل

باكو، 19 يونيو (أذرتاج).

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) إرجاء عقد مؤتمرها الوزاري العادي الـ 176 والاجتماع الوزاري السادس لأوبك وغير الأعضاء في أوبك، إلى الأول والثاني من يوليو المقبل بدلا من الـ25 والـ26 من الشهر الحالي.

وقالت المنظمة، في بيان صحفي مقتضب، إن الاجتماع الـ15 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة سيعقد صباح الأول من يوليو مباشرة قبل الاجتماع الـ 176 العادي.

وأضاف البيان: إن الاعتماد الصحفي للمراسلين لتغطية هذه الاجتماعات المقررة ليومي 25 و26 يونيو سيظل ساريا للتواريخ الجديدة ولا يتطلب من الصحفيين تسجيلا إضافيا لحضور الاجتماع في موعده الجديد مطلع شهر يوليو.

ولم يذكر بيان المنظمة مزيدا من التفاصيل حول أسباب تأجيل موعد الاجتماع بيد أن مراقبين يرون أن تزامن الاجتماع الوزاري لـ (اوبك) مع قمة مجموعة العشرين نهاية يونيو الحالي تعد من بين أبرز الأسباب وراء تغيير موعد انعقاده إضافة إلى أسباب تنظيمية لوجستية.