استيراد 8ر5 أطنان من المنتجات الصيدلانية في الخمسة أشهر

باكو، 19 يونيو، أذرتاج

استورد إلى البلد خلال الفترة ما بين يناير – مايو العام الحالي 5 آلاف و856 طن من المنتجات الصيدلانية.

أفادت أذرتاج عن بيان هيئة الجمارك أن قيمة المنتجات الصيدلانية الموردة خلال الفترة المشار إليها بلغت 113 مليون و906 ألف دولار.

يذكر أن البلد استورد خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 5 ألف و565 طن من المنتجات الصيدلانية بقيمة 106 مليون و9 آلاف دولار.