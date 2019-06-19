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    الهيئات الصحية اليونانية تحذر السياح من فيروس غرب النيل في اليونان

    ١٩.٠٦.٢٠١٩ [١٩:٥‎٩]

    باكو، 19 يونيو (أذرتاج).

    حثت الهيئات الصحية اليونانية السياح على اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة لتجنب الإصابة بفيروس غرب النيل القاتل الذي قد يحمله البعوض.

    اصبح الفيروس مشكلة صحية عامة في اليونان حيث قد سُجلت إصابة 316 شخصاً بالفيروس العام الماضي، مما أدى إلى وفاة 50 يونانياً، وأظهر 243 شخصاً أعراض أمراضٍ مثل التهاب الدماغ والتهاب السحايا والشلل الحاد.

    إن الأعراض الشائعة للمرض هي الشعور بالغثيان والطفح الجلدي هي علامات عادية للعدوى، التي لا يوجد فيها لقاح ولكنها عادة ما تزول من تلقاء نفسها، لكن يمكن أن يكون مميتًا ويسبب التهاب السحايا أو النوبات أو الضعف لدى بعض الأشخاص،

    من بين التدابير الوقائية الشخصية ارتداء الأكمام الطويلة، وتجنب الأماكن ذات المياه الراكدة، واستخدام الناموسيات وطاردات البعوض.

    AZERTAG.AZ :الهيئات الصحية اليونانية تحذر السياح من فيروس غرب النيل في اليونان
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