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    وكالة تبس الإسرائيلية تهتم بإقامة علاقات تعاون مع أذرتاج

    ١٩.٠٦.٢٠١٩ [٢٠:٤٧]

    باكو، 19 يونيو، أذرتاج

    التقى رئيس هيئة إدارة وكالة أذرتاج اصلان أصلانوف على هامش مشاركته في المؤتمر السادس لوكالات الانباء العالمية المنعقد في مدينة صوفيا عاصمة بلغاريا بالمدير التنفيذي العام لوكالة تبس الوطنية الإسرائيلية أموتز ايال.

    أفادت أذرتاج أن المدير التنفيذي العام ايال قال في اللقاء إن وكالة تبس تهتم بإقامة علاقات تعاون وثيقة مع وكالة أذرتاج التي تملك نفوذا خاصا في فضاء المعلومات العالمي.

    واكد أصلانوف بدوره على وجود علاقات طيبة بين أذربيجان وإسرائيل معبرا عن يقينه من تأثير هذا إيجابيا على تعاون بين أذرتاج وتبس أيضا. ولفت إلى أن التعاون الثنائي مع وكالة تبس يأتي خطوة إيجابية نحو توسيع تبادل الاخبار.

    وتبادل الطرفان في اللقاء وجهات نظر حول جوانب تعاون بين الوكالتين وتحقيق مشاريع مختلفة بما فيه تبادل خبرات وصحفيين وسائر المجالات ذات الاهتمام المشترك.

    AZERTAG.AZ :وكالة تبس الإسرائيلية تهتم بإقامة علاقات تعاون مع أذرتاج
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