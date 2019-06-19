    • / اقتصاد

    اقتصاد


    وزير الاقتصاد، نحو 50 شركة نمساوية تعمل في أذربيجان

    ١٩.٠٦.٢٠١٩ [٢١:٢٩]

    باكو، 19 يونيو، أذرتاج

    قال شاهن مصطفايف إن التبادل التجاري بين أذربيجان والنمسا ازداد قدر مرتين خلال العام الماضي.

    أفادت أذرتاج عن مصطفايف وزير الاقتصاد قوله إن أذربيجان تعمل فيها حاليا نحو 50 شركة نمساوية في مجالات الانشاء والصناعة والتجارة والخدمة والمصرفية والتأمين والنقل وغيرها.

    وأضاف الوزير مصطفايف أن 4 مشاريع من 5 مشاريع توأمة بشراكة النمسا منفذة والاعمال على مشروع جارية.

    AZERTAG.AZ :وزير الاقتصاد، نحو 50 شركة نمساوية تعمل في أذربيجان
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٩.٠٦.٢٠١٩ [١٩:٥‎١]
    استيراد 8ر5 أطنان من المنتجات الصيدلانية في الخمسة أشهر
    ١٩.٠٦.٢٠١٩ [١٨:٠٦]
    حجم الناتج المحلي الإجمالي 30 مليار مانات في الأشهر الخمسة
    ١٩.٠٦.٢٠١٩ [١٦:٢٥‎]
    تصدير 2166 نوع من المنتجات إلى الأسواق الخارجية
    ١٩.٠٦.٢٠١٩ [١٦:٢٣]
    ارتفاع حجم التبادل التجاري الخارجي في أذربيجان بنسبة 28.8 %
    وزير الاقتصاد، نحو 50 شركة نمساوية تعمل في أذربيجان