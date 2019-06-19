باكو، 19 يونيو، أذرتاج قال شاهن مصطفايف إن التبادل التجاري بين أذربيجان والنمسا ازداد قدر مرتين خلال العام الماضي. أفادت أذرتاج عن مصطفايف وزير الاقتصاد قوله إن أذربيجان تعمل فيها حاليا نحو 50 شركة نمساوية في مجالات الانشاء والصناعة والتجارة والخدمة والمصرفية والتأمين والنقل وغيرها. وأضاف الوزير مصطفايف أن 4 مشاريع من 5 مشاريع توأمة بشراكة النمسا منفذة والاعمال على مشروع جارية.

AZERTAG.AZ : وزير الاقتصاد، نحو 50 شركة نمساوية تعمل في أذربيجان

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