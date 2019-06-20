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    الوحدات المسلحة الأرمينية تخرق الهدنة 20 مرة

    ٢٠.٠٦.٢٠١٩ [١١:٣٦]

    باكو، 20 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    خرقت الوحدات المسلحة الأرمينية وقف إطلاق النار 20 مرة خلال اليوم على خط الجبهة من مختلف الاتجاهات باستخدام قاذفات الألغام والقذائف الصاروخية.

    وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع الأذربيجانية أن الوحدات المسلحة الأرمينية أطلقت النيران من مواقعها الواقعة في المرتفعات بمحافظة كراسنوسيلسك الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قرية زمنلي والمرتفعات بمحافظة كدبك الأذربيجانية.

    كما أطلقت وحدات قوات الاحتلال الأرمينية النيران بمواقعه الواقعة في القرب من قريتي طاغي بكلي وشيخلار بمحافظة أغدام الأذربيجانية وقريتي أشاغي ويسلي وقروند بمحافظة فضولي الأذربيجانية وكذلك من مواقعه الواقعة في المرتفعات بمحافظات جورانبوي وتارتار وأغدام وخوجاوند الأذربيجانية على المواقع المختلفة المقابلة للجيش الأذربيجاني.

    AZERTAG.AZ :الوحدات المسلحة الأرمينية تخرق الهدنة 20 مرة
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