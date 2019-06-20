إيرادات ونفقات ميزانية الدولة خلال 5 أشهر
AzerTAg.az
٢٠.٠٦.٢٠١٩ [١١:٣٩]
باكو، 20 يونيو / حزيران، (أذرتاج)
وفقا لمعلومات وزارة المالية، بلغت إيرادات ميزانية الدولة في يناير – مايو 8 مليارات و999.3 مليون مانات ومصروفاتها 9 مليارات و426.1 مليون مانات.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اللجنة الحكومية للإحصاء أن فائض الميزانية بلغ 426.8 مليون مانات أو 1.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
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