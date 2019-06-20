توجيه أكثر من ملياري مانات إلى قطاع النفط خلال العام الجاري

باكو، 20 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

تم توجيه مليار و916.7 مليون مانات إلى قطاع النفط خلال 5 أشهر للعام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن الإنتاج في قطاع النفط خلال أشهر يناير - مايو كان بقيمة 12 مليارات و971.1 مليون مانات. ارتفع الإنتاج في قطاع النفط بنسبة 0.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وارتفعت القيمة المضافة في هذا القطاع بنسبة في 1.9 المائة.

وارتفعت القيمة المضافة في هذا القطاع بنسبة 69.9 في المئة. تم إنتاج 0.6 في المائة من الإنتاج الصناعي في قطاع التعدين.

وتم توظيف 34.4 ألف شخص في قطاع النفط في الاقتصاد. بلغ مجموع الأجور الاسمية في قطاع النفط 3 آلاف و321.2 مانات في الفترة من يناير إلى مارس للعام الجاري.