    • / اقتصاد

    اقتصاد


    توجيه أكثر من ملياري مانات إلى قطاع النفط خلال العام الجاري

    ٢٠.٠٦.٢٠١٩ [١٤:١٩]

    باكو، 20 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    تم توجيه مليار و916.7 مليون مانات إلى قطاع النفط خلال 5 أشهر للعام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن الإنتاج في قطاع النفط خلال أشهر يناير - مايو كان بقيمة 12 مليارات و971.1 مليون مانات. ارتفع الإنتاج في قطاع النفط بنسبة 0.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وارتفعت القيمة المضافة في هذا القطاع بنسبة في 1.9 المائة.

    وارتفعت القيمة المضافة في هذا القطاع بنسبة 69.9 في المئة. تم إنتاج 0.6 في المائة من الإنتاج الصناعي في قطاع التعدين.

    وتم توظيف 34.4 ألف شخص في قطاع النفط في الاقتصاد. بلغ مجموع الأجور الاسمية في قطاع النفط 3 آلاف و321.2 مانات في الفترة من يناير إلى مارس للعام الجاري.

    AZERTAG.AZ :توجيه أكثر من ملياري مانات إلى قطاع النفط خلال العام الجاري
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٠.٠٦.٢٠١٩ [١٥‎:٢١]
    تصدير 826.6 مليون دولار من الغاز الطبيعي من البلاد خلال هذا العام
    ٢٠.٠٦.٢٠١٩ [١٤:٤٨]
    تصدير 4.8 مليار دولار من النفط الخام من البلاد خلال هذا العام
    ٢٠.٠٦.٢٠١٩ [١٠:٥‎٧]
    سعر برميل النفط في الأسواق العالمية
    ٢٠.٠٦.٢٠١٩ [١٠:٥‎٢]
    بيع برميل النفط "أذري لايت" بقيمة 63.47 دولار
    توجيه أكثر من ملياري مانات إلى قطاع النفط خلال العام الجاري