باكو، 20 يونيو / حزيران، (أذرتاج) سجل دخل سكان أذربيجان بمبلغ مليارين و164.1 مليون مانات بزيادة 6.8 في المائة خلال أشهر يناير – مايو للعام الجاري. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أنه كان حجم الدخل الباقي تحت تصرف الأهالي 2244 مانات. كما كان تصرف السكان بعد كل المدفوعات الإلزامية والطوعية بمبلغ 20 مليارا و386.3 مليون مانات.

AZERTAG.AZ : زيادة الدخل الفردي للسكان بنسبة 7 %

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