الإحصاء تكشف عدد الركاب جوا خلال يناير - مايو
AzerTAg.az
٢٠.٠٦.٢٠١٩ [١٤:٣٨]
باكو، 20 يونيو / حزيران، (أذرتاج)
قالت هيئة الإحصاء إن عدد الركاب المنقول جوا خلال أشهر يناير – مايو العام الجاري بلغ 856 ألف و200 راكب أو أقل بنسبة 3.4 في المائة قياسا إلى الفترة نفسها من 2018 الماضي.
أفادت أذرتاج عن بيان الإحصاء أن 99.8 في المائة من حجم النقل منفذ من جانب وسائل النقل الخاصة بالعامة و0.2 في المائة للمؤسسات الخاصة.
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