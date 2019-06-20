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    تصدير 826.6 مليون دولار من الغاز الطبيعي من البلاد خلال هذا العام

    ٢٠.٠٦.٢٠١٩ [١٥‎:٢١]

    باكو، 20 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    وفقا لمعلومات سوكار وشركة أذربيجان الدولية للتشغيل، صدرت أذربيجان 4 مليارات و398.6 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال الربع الأول.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاء الحكومية أن تكلفة تصدير الغاز الطبيعي خلال أشهر يناير – مايو بلغت 826 مليون و670 الف دولار أمريكي.

    AZERTAG.AZ :تصدير 826.6 مليون دولار من الغاز الطبيعي من البلاد خلال هذا العام
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