تصدير 826.6 مليون دولار من الغاز الطبيعي من البلاد خلال هذا العام
AzerTAg.az
٢٠.٠٦.٢٠١٩ [١٥:٢١]
باكو، 20 يونيو / حزيران، (أذرتاج)
وفقا لمعلومات سوكار وشركة أذربيجان الدولية للتشغيل، صدرت أذربيجان 4 مليارات و398.6 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال الربع الأول.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاء الحكومية أن تكلفة تصدير الغاز الطبيعي خلال أشهر يناير – مايو بلغت 826 مليون و670 الف دولار أمريكي.
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