باكو، 20 يونيو / حزيران، (أذرتاج) وفقا لمعلومات سوكار وشركة أذربيجان الدولية للتشغيل، صدرت أذربيجان 4 مليارات و398.6 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال الربع الأول. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاء الحكومية أن تكلفة تصدير الغاز الطبيعي خلال أشهر يناير – مايو بلغت 826 مليون و670 الف دولار أمريكي.

AZERTAG.AZ : تصدير 826.6 مليون دولار من الغاز الطبيعي من البلاد خلال هذا العام

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده