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    اقتصاد


    النائب الأول لرئيس الوزراء الأوكراني يزور أذربيجان

    ٢٠.٠٦.٢٠١٩ [١٦:١٠]

    باكو، 20 يونيو (أذرتاج).

    من المتوقع أن يزور النائب الأول لرئيس الوزراء الأوكراني وزير التنمية الاقتصادية والتجارة ستيفان كوبيف ، حسبما أفادت وكالة أذرتاج نقلا عما قاله السفير الأوكراني في أذربيجان.

    AZERTAG.AZ :النائب الأول لرئيس الوزراء الأوكراني يزور أذربيجان
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