النائب الأول لرئيس الوزراء الأوكراني يزور أذربيجان
AzerTAg.az
٢٠.٠٦.٢٠١٩ [١٦:١٠]
باكو، 20 يونيو (أذرتاج).
من المتوقع أن يزور النائب الأول لرئيس الوزراء الأوكراني وزير التنمية الاقتصادية والتجارة ستيفان كوبيف ، حسبما أفادت وكالة أذرتاج نقلا عما قاله السفير الأوكراني في أذربيجان.
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