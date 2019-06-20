باكو، 20 يونيو (أذرتاج). من المتوقع أن يزور النائب الأول لرئيس الوزراء الأوكراني وزير التنمية الاقتصادية والتجارة ستيفان كوبيف ، حسبما أفادت وكالة أذرتاج نقلا عما قاله السفير الأوكراني في أذربيجان.

AZERTAG.AZ : النائب الأول لرئيس الوزراء الأوكراني يزور أذربيجان

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