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    سياسة


    رئيسة مجلس الشعب البلغاري تزور مقابر الشهداء

    ٢٠.٠٦.٢٠١٩ [١٦:٥‎٦]

    باكو، 20 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    قامت رئيسة مجلس الشعب البلغاري تسفيتا كارايانتشيفا اليوم بزيارة مقبرة الشهداء وذلك في إطار زيارته إلى جمهورية أذربيجان.

    أفادت وكالة أذرتاج أن تسفيتا كارايانتشيفا زارت مقابر أبناء الوطن البواسل الذين استشهدوا من اجل استقلال أذربيجان ووحدة أراضيها ووضعت إكليلا من الزهور أمام نصب "المشعل الأبدي".

    وثم شاهدت الضيفة منظر العاصمة الأذربيجانية باكو من أعلى مكان بها وقدمت لها معلومات عن تاريخ مقبرة الشهداء وأعمال البناء والتشييد الجارية في المدينة.

    AZERTAG.AZ :رئيسة مجلس الشعب البلغاري تزور مقابر الشهداء
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