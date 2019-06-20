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    مشاركو الجمعية العامة الـ53 للجمعية البرلمانية للتعاون الاقتصادي للبحر الأسود يزورون ضريح حيدر علييف ومقابر الشهداء

    ٢٠.٠٦.٢٠١٩ [١٧:٢٤]

    باكو، 20 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    قام اليوم مشاركو الجمعية العامة الثالثة والخمسين للجمعية البرلمانية للتعاون الاقتصادي للبحر الأسود بزيارة ضريح الزعيم القومي حيدر علييف مؤسس أذربيجان الحديثة في المقابر الفخرية ووضع إكليلا من الزهور أمامه تخليدا لذكراه.

    أفادت وكالة أذرتاج أن الضيوف زاروا مقابر أبناء الوطن البواسل الذين استشهدوا في سبيل استقلال أذربيجان ووحدة أراضيها تخليدا لذكراهم ووضعوا إكليلا من الزهور أمام نصب "الشعلة الخالدة".

    AZERTAG.AZ :مشاركو الجمعية العامة الـ53 للجمعية البرلمانية للتعاون الاقتصادي للبحر الأسود يزورون ضريح حيدر علييف ومقابر الشهداء
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    مشاركو الجمعية العامة الـ53 للجمعية البرلمانية للتعاون الاقتصادي للبحر الأسود يزورون ضريح حيدر علييف ومقابر الشهداء مشاركو الجمعية العامة الـ53 للجمعية البرلمانية للتعاون الاقتصادي للبحر الأسود يزورون ضريح حيدر علييف ومقابر الشهداء مشاركو الجمعية العامة الـ53 للجمعية البرلمانية للتعاون الاقتصادي للبحر الأسود يزورون ضريح حيدر علييف ومقابر الشهداء