باكو، 20 يونيو (أذرتاج). أعفى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف رئيس جهاز أمن الدولة الأذربيجاني مادات قولييف عن منصبه، ذلك بناء على الفقرة الـ32 من المادة الـ109 للدستور الأذربيجاني.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يعفي رئيس جهاز أمن الدولة عن منصبه

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده