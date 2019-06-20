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    سياسة


    الرئيس الأذربيجاني يعين مادات قولييف وزيرا للإنتاج الحربي

    ٢٠.٠٦.٢٠١٩ [١٨:٠٠]

    باكو، 20 يونيو (أذرتاج).

    عين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف مادات قولييف وزيرا للإنتاج الحربي، ذلك بناء على الفقرة الـ32 من المادة الـ109 للدستور الأذربيجاني.

    AZERTAG.AZ :الرئيس الأذربيجاني يعين مادات قولييف وزيرا للإنتاج الحربي
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