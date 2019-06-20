باكو، 20 يونيو (اذرتاج). عين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف علي ناغي اوغلو ناغييف رئيسا لجهاز أمن الدولة، ذلك بناء على الفقرة الـ32 من المادة الـ109 للدستور الأذربيجاني. cu il.

AZERTAG.AZ : رئيس الجمهورية يعين رئيسا لجهاز أمن الدولة

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