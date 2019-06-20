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    ولايت أيوازوف وزيرا للداخلية

    ٢٠.٠٦.٢٠١٩ [١٨:٠٥‎]

    باكو، 20 يونيو (أذرتاج).

    قام الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بتعيين ولايت أيوازوف وزيرا للداخلية للجمهورية، ذلك بناء على الفقرة الـ32 من المادة الـ109 للدستور الأذربيجاني.

    AZERTAG.AZ :ولايت أيوازوف وزيرا للداخلية
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