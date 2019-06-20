باكو، 20 يونيو (أذرتاج). قام الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بتعيين ولايت أيوازوف وزيرا للداخلية للجمهورية، ذلك بناء على الفقرة الـ32 من المادة الـ109 للدستور الأذربيجاني.

AZERTAG.AZ : ولايت أيوازوف وزيرا للداخلية

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