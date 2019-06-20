زلزال يضرب جزيرة فانواتو
AzerTAg.az
٢٠.٠٦.٢٠١٩ [١٨:١٢]
طوكيو، 20 يونيو / حزيران، (أذرتاج)
ضرب زلزال بقوة 5.8 درجات على مقياس رختر جزيرة فانواتو في جنوب المحيط الهادئ.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال وقع على بعد 199 كم شمال غرب مدينة سولا على عمق 20.9 كم.
ولم تتوفر حتى الآن معلومات عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية بسبب الزلزال. ولا تحذيرات من تسونامى.
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