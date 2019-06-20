باكو، 20 يونيو (أذرتاج). أعفى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف رامل أوسوبوف وزير الداخلية عن منصبه. وبقرار آخر، عينه الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في منصب سكرتير مجلس الأمن لدى رئاسة الجمهورية، ذلك بناء على الفقرة الـ32 من المادة الـ109 للدستور الأذربيجاني.

AZERTAG.AZ : الرئيس الأذربيجاني يعين رامل أوسوبوف سكرتيرا لمجلس الأمن لدى رئاسة الجمهورية

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