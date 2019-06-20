باكو، 20 يونيو (أذرتاج). الرئيس الأذربيجاني يلغي القرار الصادر في 19 يناير عام 2019 والمرقم برقم 466 حول إنشاء جمعية "اذرسلاح" المساهمة المفتوحة، ذلك بناء على الفقرة الـ32 من المادة الـ109 للدستور الأذربيجاني.

AZERTAG.AZ : إلغاء قرار حول إنشاء جمعية "اذرسلاح" المساهمة المفتوحة للإنتاج الحربي

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