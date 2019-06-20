رئيس البرلمان الجورجي يصل إلى أذربيجان في زيارة رسمية

باكو، 20 يونيو، أذرتاج

وصل رئيس البرلمان الجورجي ايراكلي كوباخيدزي إلى أذربيجان في زيارة رسمية في 20 يونيو اليوم.

أفادت أذرتاج أن رئيس البرلمان الجورجي كوباخيدزي كان في استقباله على ارض مطار حيدر علييف الدولي المزين بأعلام كلتا الدولتين النائب الأول لرئيس البرلمان الأذربيجاني ضيافت عسكروف ومسؤولون آخرون.