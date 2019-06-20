باكو، 20 يونيو، أذرتاج تجاوزت حرائق ناشبة بإضرام الاحتلال الأرميني النار في حقول قرية باش قَرْوَنْد المحتلة لمحافظة أغدام الأذربيجانية خط الجبهة نحو أراضي قرية ميرشيلي بالمحافظة. أفادت أذرتاج أن الحرائق جرفت مقبرة قرية ميرشيلي بالكامل. وأضاف مراسل أذرتاج بالمنطقة أن الحرائق المستمرة حاليا وتهدد حقوق الحبوب القريبة. وبما أن الأراضي المنكوبة تطل على خط التماس تواجه طواقم الإطفاء صعوبات كبيرة في التعامل مع الحريق.

AZERTAG.AZ : حرائق ناشبة بإضرام الاحتلال الأرميني النار في قرية باش قَرْوَنْد تتجاوز خط الجبهة نحو إلى أراضي قرية ميرشيلي

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