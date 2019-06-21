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    ثقافة


    أسعار تذكرة "جبل النار" للسياح الأجانب

    ٢١.٠٦.٢٠١٩ [١٩:٠٩]

    باكو، 21 يونيو (أذرتاج).

    بسبب تدشين البنية التحتية السياحية والترفيهية الجديدة والخدمات الجديدة في محمية "يانارداغ" (جبل النار) التاريخية الثقافية والطبيعية في أذربيجان، تعلن أسعار جديدة لتذكرة الدخول فيها.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الوكالة الحكومية للسياحة ان سعر التذكرة لدخول المحمية سيكون 9 مانات للسائح الأجنبي ابتداء من الأول من أغسطس (آب) للعام الحالي. وأضافت الوكالة ان سعر التذكرة للسائح المحلي 2 مانات وللطالب مع تقديم بطاقته الطلابية 1 مانات. دخول المحمية مجاني للمراهقين تحت 18 عاما والأبطال الوطنيين وقدامى المحاربين والمعوقين من الدرجة الأولى والثانية.

    الى جانب ذلك، توجد تذاكر موحدة تسمح للسياح بدخول "يانارداغ" (جبل النار) و"معبد النار في آتشكاه بقيمة 11 مانات، بالإضافة الى تخفيضات خاصة للمجموعات (جروب) السياحية.

    يطلب من الوكالات السياحية التي تنظم رحلات مع حزمة سياحية للسياح الأجانب إرسال معلومات عن الوكالات (اسمها ورقم تعريف دافع الضرائب، ونبذة من السجل الرسمي للشخصيات القانونية) ومعاهداتها الموقعة رسميا حتى الأول من يوليو حول تقديم الخدمات السياحية الى بريد [email protected] حتى 20 يوليو للتسجيل فيه والحصول على تذاكر بالأسعار القديمة السارية حاليا حتى نهاية العام الجاري.

    ستطبق هذه الشروط المذكورة على الشركات المسجلة حتى التاريخ المذكور (أي حتى 20 يوليو عام 2019).

    ويمكن شراء التذاكر عبر موقع www.iticket.az وموقع المحمية الرسمي www.yanardag.az الى جانب مكتب التذاكر في المحمية.

    AZERTAG.AZ :أسعار تذكرة "جبل النار" للسياح الأجانب
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