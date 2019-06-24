أذر إيبك للحرير: استلام حوالي 05ر626 طن من شرانق دود القز الطازجة الى اليوم

باكو، 24 يونيو، أذرتاج

استلمت شركة أذر إيبك ذ.م.م. لإنتاج الحرير إلى 05ر626 طن من شرانق دود القز الطازجة الى يوم 23 يونيو على نطاق البلد.

أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الزراعة أن المربين سلموا اليوم الماضي 35ر2 طنين من الشرانق عموما مفيدة أنها تسلمت أكثر حجم من الشرانق الطازجة يوم 13 يونيو بقدر 69ر121 طنا.

وأضافت فيه أن محافظات زرداب واغجابدي وفضولي وزاقاتالا وبالاكن وبردع وشاكي وكرودمير وأغدام وقاخ تتصدر قائمة المحافظات حيث تقودها زرداب بحجم 32ر65 طنا وتليها أغجابدي 34ر54 طنا وزاقاتالا 88ر52 طنا وفضولي 56ر49 طنا وشاكي 88ر45 طنا وبالاكن 14ر44 طنا وبردع 56ر36 طنا وقاخ 09ر27 طنا وكوردمير 62ر22 طنا وأغداش 61ر17 طنا وتارتار 12ر17 طنا وأغدام 35ر16 طنا وجويتشاي 21ر16 طنا وأوجار 06ر12 طنا وصابر آباد 11ر14 طنا وغابالا 36ر14 طنا وشمكير 39ر13 طنا وطاووس 49ر10 أطنان من الشرانق الطازجة. وتجري حاليا عملية تسلم الشرانق الطازجة لدى 38 محافظة على نطاق البلد.

وتنفيذا للبرنامج الحكومي للفترة ما بين 2018-2025م في تنمية إنتاج الشرانق والحرير يخطط إبلاغ حجم الشرانق الطازجة 6 آلاف طن إلى عام 2025م.

وتدفع الدولة إعانة خاصة لمربي شرانق دود القز حيث يسلمون الشرانق إلى شركة أذر ايبك لإنتاج الحرير بقيمة 4 ماناتات لكل كغ وتدفع الدولة 5 ماناتات إضافية لكل كغ ويحصل كل مربّ 9 ماناتات مقابل كل كيلوغرام من الشرانق.

واستورد البلد من الصين خلال مدة 3 سنوات أخيرة 5ر3 ملايين شتلة توت وغرست في المحافظات وللمرة الأخيرة استوردت مليون شتلة توت من الصين في 4 ديسمبر 2018م ووزعت على 36 محافظة.