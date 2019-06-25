بيع برميل من "أذري لايت" بقيمة أكثر من 65.5 دولار
AzerTAg.az
٢٥.٠٦.٢٠١٩ [١١:٤١]
باكو، 25 يونيو / حزيران، (أذرتاج)
انخفض سعر النفط الأذربيجاني.
أفادت وكالة أذرتاج ان برميلا من نفط "أذري لايت" بيع بقيمة 65.51 دولار بعد انخفاضه 1.25 دولار.
يشار الى ان برميل من النفط الاذربيجاني بيع بأقل سعر 19.15 دولار في ديسمبر عام 2001 ووصل الى اقصى قيمته ليباع بقمة 149.66 دولار في يوليو عام 2008.
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