الوحدات المسلحة الأرمينية تخرق وقف إطلاق النار بشكل متقطع
AzerTAg.az
٢٥.٠٦.٢٠١٩ [١١:٥١]
باكو، 25 يونيو / حزيران، (أذرتاج)
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع الأذربيجانية أن الوحدات المسلحة الأرمينية خرقت وقف إطلاق النار بشكل متقطع خلال اليوم على خط الجبهة.
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