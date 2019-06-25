انتهاء مراقبة منظمة الأمن والتعاون الأوربي على خط الجبهة

باكو، 25 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

انتهت في 25 يونيو / حزيران المراقبة في خط الجبهة الواقع بمحافظة أغدام الأذربيجانية بدون تسجيل أي خرق وذلك وفقا لصلاحية المبعوث الشخصي للرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون الأوربي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية أنه قام بالمراقبة في الجانب الأذربيجاني المساعدان الميدانيان للمبعوث الشخصي للرئيس الحالي من منظمة الأمن والتعاون الأوربي سايمون تيلر وأوقنين يوفيج وممثل مجموعة التخطيط رفيعة المستوى لمنظمة الأمن والتعاون الأوربي العقيد هاري أوكونور.

وقام بالمراقبة في الجانب المقابل من خط الجبهة المساعدان الميدانيان للمبعوث الشخصي للرئيس الحالي من منظمة الأمن والتعاون الأوروبي ميخايل أولارو وقينادي بتريكا ومارتين شوستر وممثل مجموعة التخطيط رفيعة المستوى لمنظمة الأمن والتعاون الأوربي العقيد رالف بوشارد.