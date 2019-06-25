    • / اقتصاد

    اقتصاد


    أذربيجان أحد أكبر المستثمرين الأجانب في الجبل الأسود

    ٢٥‎.٠٦.٢٠١٩ [١٥‎:٤٨]

    باكو، 25 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    في الوقت الحاضر أذربيجان واحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في الجبل الأسود.

    أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها رئيس وزراء الجبل الأسود دوشكو ماركوفيتش.

    أعلن رئيس الوزراء أن أذربيجان استثمرت 260 مليون يورو في مشروع بورتونوفي في الجبل الأسود. بين بلدينا فرص تعاون واسعة في مجالات الطاقة والسياحة والزراعة. يعمل بنك الاستثمار الأذربيجاني في الجبل الأسود.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان أحد أكبر المستثمرين الأجانب في الجبل الأسود
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٥‎.٠٦.٢٠١٩ [١٧:٣٤]
    الجبل الأسود يدعو رجال الأعمال الأذربيجانيين إلى الاستثمار في مشاريع النقل والبنية التحتية
    ٢٥‎.٠٦.٢٠١٩ [١٧:٣٢]
    شركة أذربيجانية تستثمر أكثر من 900 مليون يورو في مشروع منتجع بالجبل الأسود
    ٢٤.٠٦.٢٠١٩ [١٦:٣٠]
    أذربيجان تستعد لتصدير منسوجات إلى بولندا
    ٢١.٠٦.٢٠١٩ [٢٠:٢٧]
    بحث المسائل التمهيدية لجلسة الجنة المشتركة الأذربيجانية السويسرية
    أذربيجان أحد أكبر المستثمرين الأجانب في الجبل الأسود