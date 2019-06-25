أذربيجان أحد أكبر المستثمرين الأجانب في الجبل الأسود

باكو، 25 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

في الوقت الحاضر أذربيجان واحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في الجبل الأسود.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها رئيس وزراء الجبل الأسود دوشكو ماركوفيتش.

أعلن رئيس الوزراء أن أذربيجان استثمرت 260 مليون يورو في مشروع بورتونوفي في الجبل الأسود. بين بلدينا فرص تعاون واسعة في مجالات الطاقة والسياحة والزراعة. يعمل بنك الاستثمار الأذربيجاني في الجبل الأسود.