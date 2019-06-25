    • / مجتمع

    مجتمع


    أذربيجان والجبل الأسود يعملان على توقيع 5 اتفاقات جديدة

    ٢٥‎.٠٦.٢٠١٩ [١٧:٣١]

    باكو، 25 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    تعمل أذربيجان والجبل الأسود على توقيع خمسة اتفاقات جديدة.

    أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها وزير العمل والضمان الاجتماعي للسكان ساحل بابايف.

    وقال الوزير إنه من المتوقع أن يزيد عدد الاتفاقات على المستوى الحكومي وعلى مستوى الشركات على السواء حتى عقد الاجتماع التالي للجنة الحكومية المشتركة.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان والجبل الأسود يعملان على توقيع 5 اتفاقات جديدة
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٩.٠٦.٢٠١٩ [١٨:٥‎١]
    عدد سكان أذربيجان يصل إلى 10006149 نسمة
    ١٨.٠٦.٢٠١٩ [٢٢:٤٩]
    الرئيس إلهام علييف يصدر مرسوما يرفع الحد الأدنى الشهري للرواتب
    ١٨.٠٦.٢٠١٩ [١٩:٢٨]
    الوفد الأذربيجاني يشارك في الدورة الـ108 لمؤتمر العمل الدولي
    ١٢.٠٦.٢٠١٩ [٢١:٢١]
    كشف اكثر من 20 ألف مهاجر غير شرعي في أذربيجان سنويا
    أذربيجان والجبل الأسود يعملان على توقيع 5 اتفاقات جديدة