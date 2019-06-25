أذربيجان والجبل الأسود يعملان على توقيع 5 اتفاقات جديدة

باكو، 25 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

تعمل أذربيجان والجبل الأسود على توقيع خمسة اتفاقات جديدة.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها وزير العمل والضمان الاجتماعي للسكان ساحل بابايف.

وقال الوزير إنه من المتوقع أن يزيد عدد الاتفاقات على المستوى الحكومي وعلى مستوى الشركات على السواء حتى عقد الاجتماع التالي للجنة الحكومية المشتركة.