الجبل الأسود يدعو رجال الأعمال الأذربيجانيين إلى الاستثمار في مشاريع النقل والبنية التحتية
AzerTAg.az
٢٥.٠٦.٢٠١٩ [١٧:٣٤]
باكو، 25 يونيو / حزيران، (أذرتاج)
يدعو الجبل الأسود رجال الأعمال الأذربيجانيين إلى الاستثمار في مشاريع النقل والبنية التحتية.
أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس وزراء الجبل الأسود دوشكو ماركوفيتش أضاف قائلا ان "الجبل الأسود حريص على تطوير مناطقه الشمالية. وقد يكون التعاون مع أذربيجان في مجالات الزراعة والنقل والبنية التحتية ذا أهمية. ندعو المستثمرين الأذربيجانيين للاستثمار في هذه المجالات".
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