باكو، 25 يونيو (أذرتاج). أنهى رئيس وزراء مونتنغرو دوشكو ماركوفيتس زيارته الرسمية الى جمهورية أذربيجان. أفادت وكالة أذرتاج ان حرس الشرف اصطف في مطار حيدر علييف الدولي المزين بأعلام كلا البلدين تكريما لمقدم رئيس حكومة الجبل الأسود. وكان في وداعه في ارض المطار نائب رئيس الوزراء الاذربيجاني علي حسنوف وغيره من كبار المسئولين.

AZERTAG.AZ : رئيس وزراء مونتنغرو ينهي زيارته الرسمية الى أذربيجان

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