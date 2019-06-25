عقد الجلسة الثانية للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين أذربيجان والجبل الأسود في باكو

باكو، 25 يونيو، أذرتاج

عقدت الجلسة الثانية للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين حكومتي جمهوريتي أذربيجان والجبل الأسود في باكو بحضور وفدي الطرفين المترأسين من جانب وزير العمل والضمان الاجتماعي الأذربيجاني ساحل بابايف ووزيرة الاقتصاد للجبل الأسود السيدة دراقيتسا سكوليتش.

أفادت أذرتاج أن الوزير بابايف أشار في الجلسة إلى أن العلاقات المقامة بين البلدين قبل 11 سنة بلغت مستوى الشراكة الاستراتيجية بعد التطور وأن افتتاح البعثة الدبلوماسية للجبل الأسود في أذربيجان في نيسان 2019م تعطي دفعة لتعميق التعاون وتطوره في جميع المجالات. وقال إن البلد يشيد بموقف الجبل الأسود من حل عادل لنزاع قراباغ الجبلي في اطار سلامة أراضي أذربيجان.

وقال الوزير إن البلدين وقعا بينهما على 17 وثيقة للتعاون ويعملان على بلورة 5 مشاريع أخرى.

ولفت إلى أهمية التعاون في مجال الرأسمال والتجارة في العلاقات الاقتصادية الثنائية مفيدا أن أذربيجان ثالث المستثمرين في الجبل الأسود بقدر 04ر45 مليون أورو من الاستثمار. وأشار إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال مدة الأربعة اشهر من العام الجاري زيادة هامة مع أن هذا الحجم لا يوافق مع الإمكانات الموجودة مؤكدا على حاجة إلى خطوات متبادلة بما فيه تبادل دراسة البيئة التجارية والمصالح الاقتصادية.

وأشارت السيدة سكوليتش إلى أن علاقات الصداقة مع أذربيجان سببت باتخاذ العلاقات بين البلدين سعة واسعة متناولة تجارب التعاون التي تشمل على عدد كبير من المجالات وأعربت عن املها في مواصلة توسع التعاون مقابل الإمكانات الموجودة وأبلغت تنفيذ اعمال كبيرة مستهدفة إلى آفاق كبيرة في هذا المجال. وذكرت نتائج إيجابية للجلسة الأولى.

كما بحث الطرفان في الجلسة الأوضاع الموجودة للتعاون في مجالات التجارة والاستثمارات والصناعة والطاقة والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعمل والضمان الاجتماعي والتعليم والزراعة والسياحة والثقافة وحماية البيئة وغيرها وتطويرها المستقبلي.

وفي ختام الجلسة وقع الجانبان على محضر نتائج الاجتماع.