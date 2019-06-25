وزير الخارجية الأذربيجاني يلتقي السفير البولندي المنتهية مدة عمله الدبلوماسي

باكو، 25 يونيو (أذرتاج).

التقى وزير الخارجية الأذربيجاني إلمار محمدياروف مع السفير البولندي لدى أذربيجان ماريك تسالكا، الذي تنتهي مدة عمله الدبلوماسي في البلد.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية ان الطرفين أعربا عن ارتياحهما م تطور العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين. وتم التأكيد على ان تبادل الزيارات الرفيعة المستوى بين أذربيجان وبولندا ساهم في المزيد من تور علاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين.

وكرر السفير البولندي موقفه من تسوية النزاع القائم بين أرمينيا وأذربيجان مشيرا إلى ان بلاده تدعم وحدة أراضي أذربيجان وسيادتها في اطار الحدود المتعارف عليها دوليا ضمن التزامها لقواعد القانون الدولي ومبادئه.

كما أجرى الطرفان تبادل الآراء حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد وزير الخارجية الأذربيجاني بمساعي السفير البولندي في تطوير العلاقات الثنائية متمنيا له دوام النجاحات في نشاطه الدبلوماسي المقبل.