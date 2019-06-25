باكو، 25 يونيو (أذرتاج). سيقوم وزير الاقتصاد الرئيس المشارك في اللجنة الحكومية الأذربيجانية السويسرية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي شاهين مصطفايف والوفد المرافق له بزيارة سويسرا. أفادت وكالة أذرتاج انه سينظم خلال الزيارة الاجتماع الثامن للجنة الحكومية المشتركة ولقاءات مع مسئولين سويسريين، وملتقى الأعمال، ستجرى مناقشات حول آفاق توسيع التعاون.

AZERTAG.AZ : وفد أذربيجاني يزور سويسرا

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